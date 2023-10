Il Libano teme di essere trascinato in una guerra con Israele

Ho ricevuto un messaggio da un amico a Beirut, in: "Cominciamo ad avere molta paura". Paura di un nuovo scontro tra Israele e il suo "altro" nemico, Hezbollah. In questo messaggio notturno traspare soprattutto l'impotenza di un paese che non ...

Mentre continua a salire il numero dei morti, l'Egitto dice no ad ogni proposta di creare un corridoio umanitario per consentire l'evacuazione di civili dalla Striscia di Gaza: ultime news ...