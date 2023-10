Il Gladiatore 2 | Ridley Scott spiega perché ci sono voluti anni per il sequel

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Parlando de Il2,ha rivelatoha avuto bisogno di tantiper realizzare ildel film. E sembrerebbe che la principale causa sarebbe stata lo sforzo nello scrivere una sceneggiatura avvincente, che fosse adeguata alla fama di una pellicola che dopo, oltre 20dal debutto cinematografico, rimane una delle più iconiche di sempre. In una recente intervista con Total Film infatti, il registaha confessato che in realtà l’idea di unfosse già in moto da un po’. Pare infatti che già quattrofa il progetto avesse cominciato a prendere forma, ma poi lo sceneggiatore ingaggiato non sarebbe riuscito a cogliere a pieno il senso e l’idea del ...

Ridley Scott ha parlato ai fan del motivo per il quale Il gladiatore 2 non è entrato in produzione, sequel del kolossal del 2000 con Russell Crowe. Ridley Scott ha rivelato che la director's cut di Napoleon, della durata di circa quattro ore, sarà disponibile in streaming dopo il debutto della versione cinematografica, attesa in sala per fine novembre.