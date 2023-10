Il 'Premio Montale Fuori di Casa' torna nell'affascinante cornice di Firenze. Con il patrocinio della Regione Toscana, giovedì 12 ottobre, ...

Montale e 'Il Genio delle Donne' a Firenze: Premiate le Eccellenze ... LA NAZIONE

"Il Genio delle donne" alla rettrice Sabina Nuti e alla scrittrice Anna Luisa Pignatelli - Luce Luce

Questa collezione per la s/s 24 è ispirata alla 'Grotta' del Giardino Segreto di 'Palazzo Te' di Mantova, la mia città natale. La “Grotta” è una parte del Giardino Segreto della villa manierista, ...Succession in salsa horror, la serie di Netflix è una monumentale storia horror gotica, imponente e cupa, inquietante e gore che racchiude in sé l’opera omnia del re dell’incubo Edgar Allan Poe ...