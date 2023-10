(Di giovedì 12 ottobre 2023) Al Ttf ad Amsterdam rialzo del 15% con i futures di novembre a 52,88. Le quotazioni sono spinte dalla crisi in Israele: +40% in una settimana

... con il petrolio e ilche salgono, mentre sono contrastati i titoli del Lusso , dopo la ...a scendere lo spread , attestandosi a +189 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il ...

Il gas torna sopra 50 euro: prezzi al top da sei mesi Il Sole 24 ORE

Il prezzo del gas torna a salire: un'altra grana per il governo Meloni ... Fanpage.it

Il gas chiude le contrattazioni in forte calo sul mercato di Amsterdam dopo un rally che in due giorni l'ha portato alla soglia dei 50 euro al megawattora, in scia al conflitto in Israele e al sospett ...Al Ttf ad Amsterdam rialzo del 15% con i futures di novembre a 52,88 euro. Le quotazioni sono spinte dalla crisi in Israele: +40% in una settimana ...