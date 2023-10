Forte rialzo del prezzo delsul mercato di Amsterdam: il future sul metano con consegna a novembre ha chiuso la giornata in aumento del 15% a 53 euro al Megawattora, con una crescita cumulata nell'ultima settimana di circa ...

Il gas conclude in corsa (+15%) a 53 euro al Megawattora Agenzia ANSA

Il gas conclude in corsa (+15%) a 53 euro al Megawattora La Prealpina

Prezzo del gas aumentato del 15% a 53€/MWh a Amsterdam, dovuto a tensioni in Medio Oriente, scioperi in Australia e sabotaggio in gasdotto sottomarino. Preoccupazione su sicurezza infrastrutture ...Forte rialzo del prezzo del gas sul mercato di Amsterdam: il future sul metano con consegna a novembre ha chiuso la giornata in aumento del 15% a 53 euro al Megawattora, con una crescita cumulata nell ...