Il gas a Vado Ligure? Perché è meglio di no

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Spostare la nave gasiera Golar Tundra da Piombino a, in provincia di Savona, nel 2026? Una pessima idea, almeno a sentire come la pensano i diretti interessati. Ovvero first appeared on il manifesto.

... per ciò che concerne la sicurezza dell'opera, i consumi e le fonti di approvvigionamento di, ... Confermato che il procedimento del terminale galleggiante dicomporterà anche il processo di ...

Gas: Pichetto, iter rigassificatore Vado L. in fase iniziale, impianti ... Borsa Italiana

"Vado Ligure è strategico per il governo". Così il ministro sul progetto del rigassificatore RaiNews

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Il governo ha una strategia energetica precisa, quella di trasformare l’Italia in un hub del gas, che non si ferma neanche davanti alla crisi israelo-palestinese: il nostr ...Il procedimento di Via (Valutazione di impatto ambientale) al Ministero dell'Ambiente per installare a Vado Ligure (Savona) la nave rigassificatore Golar Tundra oggi a Piombino "è ancora nella fase in ...