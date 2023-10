Il fisco Usa chiede a Microsoft 28 | 9 miliardi di tasse non pagate più sanzioni e interessi

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ilamericanonondal 2004 al 2013 per 28,9di dollari più. Le contestazioni riguardano i sistemi di trasferimento dei profitti attraverso giurisdizioni internazionali, una pratica chiamata cost sharing e utilizzata da molte multinazionali. “Crediamo fermamente di aver agito in conformità con le norme e i regolamenti dell’Irs e che la nostra posizione sia supportata dalla giurisprudenza”, ha dichiarato il gruppo, che preannuncia una lunga battaglia legale, affermando di non aspettarsi una soluzione definitiva della questione nei prossimi 12 mesi. Ledelle big tech statunitensi sono un dilemma per i governi di tutto il mondo che accusano aziende come Apple, Amazon ...

L'Internal Revenue Service (Irs), il fisco Usa, ha chiesto a Microsoft di pagare la cifra esorbitante di 29 miliardi di dollari in tasse non pagate dal 2004 al 2013. Lo ha riferito la società in una n ...