Il film Negramaro Back Home al cinema a novembre

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Esce ilal. L’annuncio oggi, via social da parte della band guidata da Giuliano Sangiorgi che di recente ha fatto discutere più per coloro che non sono riusciti a raggiungere il concerto di Galatina che per l’evento in sé. “– Ora So Restare” è ilche racconta le emozioni, la vita, la musica deinel corso dei loro primi 20 anni di carriera. Troveremo dunque la connessione, il ritorno a casa e tutti i primi 20 anni di carriera del gruppo, alper tre giorni a. Per i, dunque, l’occasione di approdare sul grande schermo per continuare a festeggiare i primi due decenni di ...