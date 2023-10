Il figlio di 14 anni ha mal di testa ma per la mamma è solo stanchezza | poi la terribile diagnosi

Leggi su tvzap

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Social. Un ragazzo di 14dopo un mal diriceve una. La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Tutto è partito da un banale mal di, che dopo i vari controlli ha portato ad una scoperta incredibile. I fatti sono avvenuti in Inghilterra e sono stati raccontati dai protagonisti stessi di questo triste racconto.Leggi anche: Carla Bruni, l’annuncio sul tumore: come l’ha scoperto Leggi anche: Musica in lutto, la famosa cantate muore a 25a causa di un tumore Leggi anche: Fedez e la malattia, interviene l’oncologo: la notizia sul tumore Leggi anche: Musica italiana in lutto: il famoso muore a 47a causa di un tumore Un ragazzo di 14dopo un mal di ...