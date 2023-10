Il dottor Gupta e i consigli anticancro

Leggi su butac

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ci avete segnalato un lungo post su una pagina social rumena, post che però in originale era scritto in bulgaro. La pagina si chiama Tare Frate e il post, nella traduzione italiana diventata virale, recita così: Ildice che nessuno dovrebbe morire di cancro se non per negligenza; (1) il primo passo è smettere di assumere zuccheri, senza zucchero nel corpo, le cellule tumorali moriranno di morte naturale. (2) Il secondo passo è mischiare un limone intero con una tazza di acqua calda e berlo per circa 1-3 mesi prima che il cibo e il cancro scompaiano, la ricerca del Maryland College of Medicine dice 1000 volte meglio della chemioterapia. (3) il terzo passo è bere 3 cucchiaini di olio di cocco biologico, mattina e sera e il cancro scomparirà, si può scegliere una delle due terapie dopo aver evitato lo zucchero. l’ignoranza non è una scusa; ...