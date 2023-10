Il dilemma del popolo eletto | difendersi o subire

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 12 ottobre 2023)o no? Questosta attraversando tutte le menti di Israele, dalle élite politiche ai vertici militari, dallo scrittore intellettuale al panettiere. Se Israele darà una risposta dura, immediata, visibile, entrando a Gaza, per tentare di liberare gli ostaggi e colpire i terroristi, sprofonderà in una palude senza possibilità di ripiego. Un bagno di sangue senza tempo definito. Questo porterà acqua al mulino dei terroristi di Hamas, nuove reclute e nuovi adepti ed emulatori, in Cisgiordania ed in Libano. Non attaccare Gaza però sarebbe visto come un segno di debolezza di uno Stato ebraico non più capace die contrattaccare. Il rischio che anche Hezbollah, o altri gruppi, si organizzino per colpire uno Stato ormai visto infiacchito. Inoltre Israele era già spaccato, socialmente, culturalmente, politicamente. ...