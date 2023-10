Il Cio sospende il Comitato olimpico russo ma i suoi atleti andranno ai Giochi

Dopo la sospensione il Comitato Olimpico russo - chiarisce il- non ha più il diritto di operare come Comitato Olimpico Nazionale, come definito nella Carta Olimpica, e non può ricevere alcun ...

Il Cio sospende il Comitato Olimpico Russo Agenzia ANSA

Ultima ora. Il CIO sospende la Russia per violazione delle regole Euronews Italiano

1 minuto per la lettura LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La decisione unilaterale assunta dal Comitato olimpico russo (ROC) di includere fra i suoi membri i quattro territori ucraini annessi illegalme ...ROMA – Il Cio ha sospeso con effetto immediato il Comitato Olimpico russo. La decisione è stata presa in seguito all’annessione da parte del Roc, il 5 ottobre scorso, delle organizzazioni… Leggi ...