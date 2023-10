Il Chelsea punta Osimhen già a gennaio ESPN

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il momento difficile dinel Napoli è oramai chiaro da tempo. I problemi per il suo rinnovo, mai arrivato, in estate e il desiderio del calciatore di andare altrove per provarsi, per sperimentare nuovi campi e migliorarsi, si sono trasformati in un avvio di stagione burrascoso. Prima i problemi con il tecnico per le sostituzioni incomprensibili e poi la questione relativa al video di Tik Tok. Insommanon sembra più felice al Napoli. L’attaccante nigeriano, dopo aver vinto il titolo di capocannoniere e lo scudetto in Serie A col Napoli, è stato tra i più ricercati nel mercato estivo. L’ostacolo insormontabile è stato De Laurentiis che pretendeva cifre impossibili per cedere Victor: il Napoli ha rifiutato offerte da oltre 120 milioni di euro. SecondoUK l’interesse all’estero per l’attaccante nigeriano non è scemato, ...