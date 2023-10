Il caldo ha le ore contate Giuliacci | le 48 ore che cambiano tutto

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ci siamo. Ilche ci ha accompagnato per lunghe settimane dal sapore estivo anche a ottobre inoltrato sta per finire. Gli esperti meteo del colonnello Mariorilevano che l'Italia e il Mediterraneo centro-occidentale continuano a essere sotto l'egida di un'alta pressione atmosferica, ma al contempo, l'Europa settentrionale è alle prese con un vortice di bassa pressione che potrebbe porre fine a questa prolungata stagione da record in termini di temperature. Quando arriverà l'autunno "vero"? Non sono previsti cambiamenti significativi nel tempo fino al weekend, con temperature anomale, cieli sereni e massime che raggiungeranno i 30 gradi, in particolare nelle regioni settentrionali e centrali, al netto di possibili formazioni di nebbia nelle aree centrali della Pianura Padana e del Centro. Ma durante il prossimo fine ...