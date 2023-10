Il calciatore di B di settembre 2023 | Daniele Casiraghi

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 12 ottobre 2023) È da almeno quattro anni cheCariraghi gioca nell’attacco del Sudtirol, ma è da pochi mesi che ci si è accorti più seriamente di lui. Ci sono voluti gli scorsi playoff, a cui la sua squadra arrivava a fari spenti, da underdog. Nel turno preliminare contro la Reggina, in quel momento data per favorita,ha segnato il gol vittoria a un minuto dal novantesimo. Un tiro dal limite dell’area deviato in rete. Dodici mesi prima aveva segnato, alla Triestina, il gol della storicaa promozione del club alto-atesino. La sua è una storia di perdita e ritrovamento, e poi di crescita graduale, anno dopo anno, dopo aver trovato il contesto tattico e calcistico ideale. A vent’anni era considerato un talento di interesse Nazionale. Luigi Di Biagio lo aveva convocato nell’under-21, ma ci sono voluti altri dieci anni perché...