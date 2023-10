Il binomio donne e stem può rilanciare l’occupazione Conversazione con Marta Schifone FdI

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Mercoledì si è scritta una pagina importante per la gender equality. La Camera ha approvato la proposta di legge per l’istituzione della settimana dedicata alle discipline(science, technology, engineering e mathematics) in cui si porrà un particolare accento alla sensibilizzazione delle giovaniaffinché intraprendano percorsi formativi in questi ambiti. Si tratta di una sostanziale accelerazione in quel processo culturale orientato a perfezionare l’emancipazione femminile anche in campo scientifico. “Tra le motivazioni fondanti della proposta c’è proprio la volontà di invertire quel paradigma per cui lenon sono portare per le materie tecnico-scientifiche”, spiega(FdI) ideatrice e prima firmataria della proposta di legge. Qual è la ratio della proposta di legge? La ...