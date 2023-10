Il 20-21-22 novembre al cinema “DALLAMERICARUSO IL CONCERTO PERDUTO”

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) A 80 anni dalla nascita di LUCIO DALLA Nelle saletografiche solo il 20, 21 e 22. ILIl film evento con la regia di WALTER VELTRONI Con le riprese integrali originali perdute e ritrovate deldi Dalla al Village Gate di New York del 1986 restaurato e rimasterizzato in Dolby Atmos e la storia del capolavoro musicale “CARUSO” Dal 20in digitale e dall’1 dicembre in CD e Vinile l’album contenente ilnewyorkese del 23 marzo 1986LIVE AT VILLAGE GATE, NEW YORK 23/03/1986 “Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ...