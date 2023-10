I repubblicani scelgono l' italoamericano Scalise come speaker | chi è

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Lodrama che affligge la Camera Usa è entrato in una nuova fase: Steveè il candidato del Gop. Ma la faida interna ai conservatori non sembra placarsi: la votazione in aula è rimandata mentre procede la conta dei voti

Kevin McCarthy, eletto alla guida della camera dopo 15 votazioni a inizio gennaio (un primato), è stato mandato via il 3 ottobre dal voto di ottotrumpiani che pur di vendicarsi si sono ...

Il GoP ha scelto di proporre all'opposizione il nome più di destra ma meno trumpiano per sostituire lo speaker del Congresso. I dubbi dei deputati moderati alla prova del voto in Aula ...Lo speaker drama che affligge la Camera Usa è entrato in una nuova fase: Steve Scalise è il candidato del Gop. Ma la faida interna ai conservatori non sembra placarsi: la votazione in aula è rimandata ...