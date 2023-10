I palestinesi non sostengono Hamas ma chiunque sia disposto a combattere

La Mezzaluna rossa ha reso noto di aver prestato soccorso a due, uno di 63 anni e un ... Herzogha però risposto a una domanda circa una possibile incursione di terra nella Striscia di ...

“Ma i palestinesi non sono Hamas” Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo

Perché Hamas è nemico dei palestinesi la Repubblica

Anche sul documento di Roma, si fecero sentire negativamente le posizioni dei gruppi palestinesi più estremisti. Non conta ora, venti anni dopo, il merito di quella piattaforma, che Yael Dayan, figlia ...Meloni stessa non è mai stata anti-palestinese, ma lei e i suoi coetanei sono cresciuti in un contesto in cui l’idea di ‘due popoli, due stati’ era ampiamente diffusa, anche al di fuori di chi era ...