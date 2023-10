I numeri del Lombardia | oltre 250mila tifosi sul percorso | 50mila a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 12 ottobre 2023). Si è conclusa in un turbinio di emozioni la 117esima edizione del Giro di, l’ultima prova monumento della stagione ciclistica internazionale, con il suggello straordinario della terza vittoria consecutiva di Tadej Pogacar, che eguaglia in questa speciale graduatoria Alfredo Binda. A questo successo va aggiunto il podio del valtellinese Andrea Bagioli fino all’emozionante addio al ciclismo di Thibaut Pinot. Una ricetta che ha trasformato la giornata di sabato scorso in qualcosa di speciale che andrà ricordato negli annali. La gara è partita da Como con unestremamente impegnativo di circa 4.500 metri di dislivello, ma dei 238 km di sviluppo complessivi ben 154 sono stati percorsi nella provincia di, dove Ilè entrato a Caprino Bergamasco dopo aver scalato il ...