I liberal americani non tentennano su Hamas | lo stesso non si può dire di quella europea

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Quandoha attaccato Israele, sabato scorso, la sinistra americana si è espressa compatta e veloce. Tutti i leader, da Joe Biden a Bernie Sanders, hanno espresso la stessa posizione: condanna, senza se e senza ma. «Condanno assolutamente il terribile attacco contro Israele da parte die della jihad islamica. Non c’è alcuna giustificazione per questa violenza e persone innocenti di entrambe le parti ne soffriranno enormemente. Deve finire adesso», ha dichiarato Sanders, facendo eco alle parole di Biden che, sabato, aveva parlato espressamente di terrorismo e aveva detto che il suo Paese e il suo governo sono e resteranno al fianco di Israele. Anche Alexandria Ocasio-Cortez, nota per le sue posizioni spesso in disaccordo con l’amministrazione Biden – che pure sostiene – ha rilasciato una dichiarazione di fermissima condanna. Un’unità piuttosto ...