I futures del Dow salgono in vista della pubblicazione dell’IPC

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Isulle azioni statunitensi hanno registrato un leggero rialzo durante gli scambi serali di mercoledì, dopo una sessione positiva per le principali medie di riferimento, con l’attenzione rivolta alladei dati sull’indice dei prezzi al consumo di giovedì. Alle 18:30 ET (22:30 GMT) isu Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100

... può essere considerato una forma di manipolazionemercato" , aggiunge Binance, concludendo: Come già accennato , Binance ha integrato la funzione STP per icon margine in USD sulle API ...

Prezzo del petrolio a +5%, giù i futures sulle azioni USA Benzinga Italia

Il prezzo del gas supera i 40 euro ad Amsterdam LA STAMPA Finanza

Prezzi dell'oro in forte rimbalzo per le tensioni in medio oriente, ma tecnicamente siamo già su una forte resistenza. Livelli operativi aggiornati.L’Italia continua a confrontarsi con basse coperture vaccinali contro l’influenza, specialmente tra le categorie più suscettibili alle complicanze della malattia, ossia gli anziani oltre i 65 anni e i ...