I dati Aci | in aumento in Campania incidenti | morti e feriti A Benevento gli incrementi più elevati

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiDestano forte preoccupazione gli ultimiACI-Istat sull’incidentalità stradale. Lo scorso anno, in, sono stati registrati 9.821 sinistri in cui 228 persone hanno perso la vita ed altre 14.002 hanno riportato lesioni più o meno gravi. Il fenomeno risulta inrelativamente sia agli(+9%) che alle loro conseguenze (+6,5% decessi e + 9,1%). A peggiorare il quadro della (in)sicurezza stradale regionale è il confronto con il 2019 (anno prepandemico scelto dall’UE come riferimento per l’obiettivo europeo 2030 del dimezzamento del numero delle vittime della strada) da cui emerge una contrazione dei sinistri (-2,4%) e dei(-7,1%), ma non deiil cui andamento risulta addirittura in controtendenza ...