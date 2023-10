I 29 migliori film distopici

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Vi siete mai ritrovati a fantasticare su una vita migliore? Magari un luogo perfetto, in cui tutto funziona alla perfezione e nel quale la società non ha problemi. Non esistono i poveri, né i malati o l’infelicità. Ecco, si tratterebbe di un’utopia che letteralmente significa un “non luogo”. Perché ovviamente non esiste. È frutto della nostra immaginazione e non potrebbe mai essere possibile nella quotidianità. Sarebbe una dimensione miracolosa, no? Ma come dice il personaggio di Otis in Nope,di Jordan Peele del 2022 che svela il mistero del cinema, “Cos’è un miracolo cattivo?”. In questo caso potremmo dargli una risposta: la Distopia. Denominata anche anti utopia, si tratta precisamente del suo esatto opposto. Un luogo, un futuro in cui è stata fondata una società talmente perfetta da non esserlo affatto. C’è sempre una parte in causa che soffre del benestare ...