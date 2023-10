I 105 stranieri vittime dell’attacco di Hamas in Israele | morti dispersi o feriti da Usa | Europa e Asia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Decine disono stati uccisi, presi in ostaggio o scomparsi dopo l’attacco di sabato del movimento terroristacontro, che ha provocato più di 1.200da parte israeliana. Mentre, nella Striscia di Gaza, le autorità sanitarie hanno segnalato 1.354negli attacchi di ritorsione israeliani. Sono almeno 105 lestraniere in, molte con doppia nazionalità anche israeliana, secondo un calcolo dell’Agenzia France press confermato dalle autorità dei rispettivi Paesi. Questo l’elenco aggiornato ai dati odierni. Stati Uniti: almeno 22oltre ad ostaggi, secondo Washington. Il presidente Joe Biden ha indicato martedì che anche alcuni dei suoi connazionali erano tra coloro che sono “detenuti da ...

Tra loro ci sono anche 143 bambini edonne. Il numero dei feriti è di circa 4.100. Nella ... Insieme a lui sono rimasti feriti altri due lavoratori. Dal Libano, in tutto sono stati ...

