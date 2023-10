Holy Francisco ha tradito la fidanzata? Ecco tutta la verità

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Durante gli ultimi daytime di Amici 23,e Sarah erano apparsi particolarmente vicini. I due cantanti della scuola, come vi avevamo raccontato, sembrano essere molto più che dei semplici amici ed infatti tra un abbraccio e l’altro è scoppiata la passione, con tanto di bacio romantico andato in onda. Certo è che l’inizio di questa seconda storia d’amore all’interno della casetta ha portato non poche polemiche tra i fan del programma tv…era davvero fidanzato quando ha baciato Sarah? LaTanti telespettatori sono rimasti male per questo bacio. Il motivo?era fidanzato con una ragazza di nome Marika, per altro molto popolare sui social, dove aveva raccontato di essere lei a fare la tinta al cantante. Un tradimento quello ...