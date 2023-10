Hollywood | sciopero attori ad oltranza | trattative sospese con produttori

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Troppe divergenze sul tema dei ricavi dello streaming È ancora lontana, la fine dellodeglie delle attrici di. Come riporta Variety, i colloqui tra la SAG-AFTRA e l’Alliance of Motion Picture and Television Producers sono statia causa di “divergenze troppo grandi”. Al momento la trattativa pare arenata sui ricavi dello streaming, partita che secondo l’AMPTP vale circa 800 milioni di dollari all’anno: il sindacato deglivuole una quota dei proventi sia sui contenuti originali che su quelli del passato concessi in licenza alle piattaforme. Per l’associazione deisi tratta di un onere economico insostenibile. La SAG-AFTRA chiede anche l’aumento dell’11% delle tariffe minime, cifra che tiene conto dell’inflazione, ma l’AMPTP sarebbe ...

