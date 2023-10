(Di giovedì 12 ottobre 2023) A due giorni dalla ratifica dell'accordo con gli sceneggiatori in quel di, la contrattazione tra, in sciopero da tempo contro gli Studios, ed'oltreoceano è stata sospesa ...

A due giorni dalla ratifica dell'accordo con gli sceneggiatori in quel di, la contrattazione tra attori, in sciopero da tempo contro gli Studios, e produttori d'oltreoceano è stata sospesa per 'distanze incolmabili'. A comunicare l'interruzione delle trattative è ...

A Hollywood salta il dialogo tra attori e produttori Agenzia ANSA

Hollywood, salta la trattativa tra attori e produttori: "Distanze incolmabili" Sky Tg24

A due giorni dalla ratifica dell’accordo con gli sceneggiatori in quel di Hollywood, la contrattazione tra attori, in sciopero da tempo contro gli Studios, e produttori d’oltreoceano è stata sospesa ...Grazie ad un nuovo accordo lo sciopero che ha messo in ginocchio Hollywood per mesi sta per avere fine: gli sceneggiatori firmano il contratto con il 99% dei… Leggi ...