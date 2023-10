Hockey prato | raduno per la Nazionale al femminile a Valencia Le convocate dell’Italia

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023)in terra spagnola per laitaliana disual. Le azzurre, guidate dal nuovo commissario tecnico Andreas Mondo, saranno impegnate dal 15 al 18 ottobre in Spagna a. Appuntamento importantissimo per l’allenatore azzurro per valutare la sua squadra in vista dell’obiettivo che arriverà ad inizio 2024: il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. LEPORTIERI: CARUSO LUCIA (SAINT GEORGES), BIANCHINI GIULIA (BUTTERFY HCC) DIFENSORI: DALLA VITTORIA TERESA (ROYAL LEOPOLD CLUB), MACHIN CAMILA ROYAL (VICTORY HC), PESSINA IVANNA (BRAXGATACLUB), PUGLISI SARA (HC ORANJE ROOD), SARNARI ILARIA (ROYAL EVERE WHITE STAR), TORBOL MARIA (CUS PISA) CENTROCAMPISTI: BORMIDA ELETTRA (ROYAL EVERE WHITE ...