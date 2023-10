Hockey ghiaccio | Cortina | Renon e Merano fanno la voce grossa nell’Alps League

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il giovedì sera della stagione regolare dell’Alps2023-2024 è andato in archivio. Ben sette erano le squadre italiane impegnate in pista. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio. I Vipiteno Broncos, nonostante una bellissima gara, hanno ceduto 5-4 agli sloveni dello Jesenice, capitolando all’overtime per effetto della zampata di Selan. Nei derby italiani invece ilsi è imposto 0-2 sul campo del Gherdeina, colvittorioso 3-2 sugli Hunterland Cavaliers; mentre il Fassa ha fatto laschiantando 5-1 gli Steel Wings Linz. Infine da registrare c’è l’altrettanto netta affermazione per 4-1 delsui tedeschi dell’EC KAC Team di Francoforte. Venerdì, per quanto riguarda il campionato, non saranno previste partite in ...