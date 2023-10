Ho paura | è malato Il nuovo appello di Nino Frassica per il gatto scomparso

...non possiamo mai abituarci ad essa tanto da diventarne indifferenti - ma perché non aveva più.anche che Giovanni ritrova la luce di amore che ha acceso nel buio della sofferenza di chi...

"Ho paura, è malato...". Il nuovo appello di Nino Frassica per il gatto ... ilGiornale.it

La salute mentale è un diritto dei malati oncologici Fondazione Umberto Veronesi

Wanda Nara ha detto sì a Ballando con le Stelle, nonostante la malattia. «C’è il dottor Pavlovsky che vigila su di me da ...Wanda Nara ha parlato per la prima volta della sua malattia, sembra una leucemia (ma non è stato confermato da lei in prima persona), al settimanale ‘Oggi’.