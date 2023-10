Highlights e gol Far Oer-Polonia 0-2 | qualificazioni Euro 2024 VIDEO

Leggi su sportface

Glie i gol di Isole Far Oer-0-2, incontro valevole per la settima giornata del gruppo E delle. I polacchi non falliscono la trasferta esotica ma non certo insormontabile delle Far Oer, approfittano della sconfitta della Repubblica Ceca e ora si apprestano a una sfida forse decisiva con la Moldavia. Decisivi i gol di Szymanski in apertura di partita e di Buksa nel secondo tempo. Padroni di casa che pagano anche il rosso ad Askham a inizio ripresa. GLISzymanski'nin golü. pic.twitter.com/03sgANLCmU — johan (@pivotdokuz) October 12, 2023