Highlights e gol Croazia-Turchia 0-1 | qualificazioni Europei 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ilcon glie i gol di0-1, match valido per leagli. Grande debutto per Vincenzo Montella alla guida della selezione anatolica, grazie al gol eccezionale in pallonetto sul portiere in uscita di Burak Yilmaz che la sblocca allo stadio di Osijek. Primo posto ora per i turchi a quota 13, a 10 i croati per ora secondi. Di seguito ecco le immagini salienti di questo incontro valido per il gruppo D. Bar?? alper y?lmaz ~ bertaraf pic.twitter.com/6ENCtadkoR — Asel Rivero (@cimbomluasel) October 12, 2023 SportFace.