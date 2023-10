Highlights e gol Albania-Repubblica Ceca 3-0 | qualificazioni Europei 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ilcone gol di3-0, match valevole per la settima giornata del gruppo E dellea Euro. I padroni di casa compiono un passo probabilmente decisivo verso la qualificazione, imponendosi grazie alla rete di Asani in apertura e alla doppietta di Seferi che ha messo al sicuro il risultato nel secondo tempo. Per laarriva una sconfitta pesante, sicuramente dovuta in parte anche all’espulsione di Chytil per doppia ammonizione al 40? del primo tempo. GLIQUEL BANGER D’ASANI pic.twitter.com/dVj0cqx5nL — Rayane (@ Lxmz) October 12, 2023 SportFace.