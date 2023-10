Hezbollah | cosa e' e su chi puo' contare

(Di giovedì 12 ottobre 2023)vuol dire "Partito di Dio". E' un partito armato libanese filo - iraniano nato negli anni '80 come resistenza islamica all'occupazione israeliana del Libano (1978 - 2000). E' da due decenni ...

Sul terreno,afferma di poter contare su 100 mila combattenti in Libano. Il Partito di Dio e' presente anche nella Siria in guerra a fianco dei Pasdaran iraniani e di jihadisti sciiti ...

Hezbollah, cosa è: le sue basi e l'arsenale. Tra missili e droni ha tre volte la potenza di fuoco di Hamas ilmessaggero.it

Hezbollah, cosa sapere sul gruppo antisionista libanese che sostiene Hamas contro Israele Sky Tg24

Hezbollah vuol dire 'Partito di Dio'. E' un partito armato libanese filo-iraniano nato negli anni '80 come resistenza islamica ...Termini nuovi e per lo più sconosciuti. L'attacco di Hamas nei confronti di Israele ha scatenato un conflitto che dura da anni. Molte parole, tuttavia, erano per lo ...