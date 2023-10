Hamas | smascherati i pregiudizi anti-occidentali dei media mainstream

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Come il 7 ottobre scorsoha smascherato i-israeliani deiC’è spesso una notevole disparità tra la rappresentazione che idanno delle organizzazioni terroristiche palestinesi e le azioni dei terroristi stessi. In nessun altro luogo questo fenomeno è stato più evidente che nella lunga guerra di Israele contro, il gruppo terroristico (così descritto dagli Stati Uniti) che governa la Striscia di Gaza. Tuttavia, dopo che sabato 7 ottobreha compiuto l’attacco più mortale nella storia di Israele e il successivo annuncio di una guerra su vasta scala da parte di Israele, questa facciata sta cominciando a sgretolarsi. Per accelerare il processo, vale la pena capire innanzitutto come queste narrazioni ...