Hamas rifiuta il corridoio umanitario verso l’Egitto Foto confermano bimbi decapitati Blinken a Netanyahu | «Proteggiamo i civili» Raid su aeroporti Damasco e Aleppo

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Almeno 51 persone sono morte e altre 281 rimaste ferite in attacchi aerei compiti stanotte sulla Striscia di Gaza dall’esercito di Israele, secondo il Ministero della Sanità palestinese citato dai media locali

- - > - - > Trattative con l'Egitto per aprire corridoi umanitari, maIl valico di Rafah , il principale punto di uscita da Gaza verso l'Egitto, "non è stato mai chiuso dall'inizio del ...

Hamas rifiuta il corridoio umanitario verso l’Egitto. Blinken a Netanyahu: «Usa a fianco di Israele. ... Il Sole 24 ORE

Israele: "Niente acqua, luce e carburante a Gaza senza rilascio ... AGI - Agenzia Italia

Hamas raccoglie fondi in criptovalute almeno dal 2019, quando le Brigate al-Qassam hanno iniziato a chiedere ai sostenitori sul suo canale Telegram di donare bitcoin. Come ricorda il WSJ in un post ...Lazzari (Cnop): “Impossibile tenere sotto controllo situazione ma aiuta condividere emozioni con gli altri” Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) – “Quello che sta accadendo tra Israele e Hamas è molto imp ...