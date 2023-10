Hamas | perché ha attaccato Israele e quali errori ha commesso | l’analisi

Leggi su italiasera

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un errore, mortale, scommettere su un“pragmatico”. L’attacco di sabato scorso in, le atrocità inflitte ai civili, ha segnato la fine del periodo che è stato considerato “l’era pragmatica” die l’inizio di un nuovo capitolo buio. Gli osservatori discutono di come il gruppo si sia realmente evoluto negli ultimi dieci anni, mentre ripercorrono la storia diper comprendere le motivazioni di un attacco così brutale che il gruppo afferma essere stato una risposta alle politiche dicontro i palestinesi. Ma per gli analisti una serie di altri fattori hanno influenzato tempi e modi. Da quando nel 2007 ha preso il controllo della Striscia di Gaza, fermo nel rifiuto del diritto dia esistere come Stato,– secondo ...