Hamas | gli ostaggi sono oltre 120 Israele | «Niente luce | acqua e benzina fino al loro rilascio»

Stiamo purtroppo annoverando numerosi casi in cui anchesportivi in attività sono chiamati a ...anche come la popolazione locale sia stata istruita in caso di attacco prolungato da parte di. ...

Portavoce Hamas: gli ostaggi sono oltre 120. Israele: «Niente luce ... Il Sole 24 ORE

Gaza, l'assedio totale resta. Blinken a Netanyahu: non vi ... Avvenire

Washington, 12 ott. La piattaforma X, ex Twitter, ha rimosso centinaia di account considerati affiliati a Hamas dopo l’attacco sferrato dal gruppo contro Israele. Lo ha comunicato Linda Yaccarino, amm ...(Adnkronos) – Un messaggio audio inviato tramite WhatsApp, in cui si diceva che ”i terroristi di Hamas sono in casa” e che suo fratello, Yair Yaakov 59 anni, stava facendo di tutto per bloccare la por ...