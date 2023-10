Hamas fa schifo ma io | Mattia Santori vuota il sacco

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Israele ha varato un governo di emergenza nazionale e si è detto pronto a una “guerra lunga e dura”. Quella di Gaza è e sarà un'operazione “senza precedenti”. Il premier Netanyahu ha avvisato l'organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista: "Ogni membro diè un uomo morto". Intanto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avvertito l'Iran: “Fate attenzione”. La guerra scoppiata in Medio Oriente sabato scorso ha preso tutti alla sprovvista. L'ennesimo bagno di sangue rischia di destabilizzare ancora di più, più di quanto non sia già accaduto a causa del conflitto russo-ucraino, gli equilibri mondiali. Il tema è stato commentato anche dain un'intervista rilasciata a Il Foglio. "e Palestina non sono la stessa cosa.fa. ...