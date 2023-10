Hamas | Da Libano e Giordania vogliono venire a combattere qui | Israele la pagherà cara

(Di giovedì 12 ottobre 2023) "Non abbiamo paura" e "Gaza non è un giardino e gli costerà molto caro". Sono le parole riportate dalla tv satellitare al-Jazeera di un esponente dell'ufficio politico di, Ghazi Hamad, mentre si sviluppa l'offensiva israeliana contro, che controlla la Striscia di Gaza, dopo l'attacco...

Ho ricevuto un messaggio da un amico a Beirut, in: "Cominciamo ad avere molta paura". Paura di un nuovo scontro tra Israele e il suo "altro" nemico, Hezbollah. In questo messaggio notturno traspare soprattutto l'impotenza di un paese che non ...

Governo di guerra in Israele. Almeno 1.200 i morti a Gaza, quasi 339mila gli sfollati Agenzia ANSA

A Gaza più di 50 vittime nei raid compiuti nella notte, in tutto i morti sono 1.200. Dopo l'attacco di Hamas, salite a 1.300 le vittime israeliane. Missione di Blinken in Medio Oriente Scholz attacca ...Hezbollah, letteralmente il Partito di Dio, è un partito armato libanese filo-iraniano nato negli anni ’80 del secolo scorso come resistenza islamica all’occupazione israeliana del sud del Libano (197 ...