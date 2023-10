Hamas | “Attacco preparato in 2 anni” Israele pensava a esercitazione

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L'organizzazione e il piano top secret: "Pochissimi sapevano". Media israeliani: intelligence e militari hanno sottovalutato informazioni. Netanyahu informato all'albahaper duel’di sabato 7 ottobre. Poche ore prima dell’operazione, i vertici militari dihanno valutato informazioni di intelligence senza far scattare nessun allarme. I due retroscena si intrecciano mentre le news, ora dopo ora, descrivono il quadro drammatico con l’assedio totale a Gaza.ha impiegato 2per elaborare il piano top secret dell’. Lo ha svelato un alto dirigente dell’organizzazione militare palestinese, Ali Baraka, in un’intervista rilasciata l’8 ottobre scorso a Russia Today Tv e ora rilanciata da diversi media. ...

Hamas svela alla tv russa i dettagli della pianificazione dell'attacco: "Progettata in segreto per due anni" Tuttavia, date queste difficoltà, le inchieste su queste dinamiche hanno portato a ...Quali saranno i prossimi passi di Israele e come reagirà Hamas David Adesnik, esperto di guerra irregolare e contro-insurrezione presso il think tank conservatore Foundation for Defense ...