Halloween 2023 | slime di zucca fai da te | i tuoi bambini ne andranno matti!

Leggi su donnaup

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La notte disi avvicina sempre di più e quindi bisogna prepararsi nel modo giusto, per la gioia deie degli adulti della famiglia. Se vuoi realizzare con le tue mani delle decorazioni fantastiche per cogliere la vera essenza della festa diti consiglio di preparare unodi. Puoi realizzare unofatto in casa per giocarci con ioppure per usarlo in modo da arricchire una decorazione. Ad esempio puoi utilizzarlo facendolo uscire dalla bocca di unaintagliata. Sarà un risultato da brividi! Curiosa di scoprire come fare? Allora bando alle ciance e continua a leggere!diPrima di ...