Guerra uguale più migranti uguale rischio terroristi. L'equazione di Piantedosi è lineare ma sbagliata

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Claudio Bertolotti, analista dell'Ispi: "Spesso si associa l'immigrazione al terrorismo, ma la ricerca non porta a questi risultati". Il Viminale intensifica i controlli, sale l'allerta in tutta Europa

... quello post moderno haobiettivo. Unica ipocrita differenza : dice di agire per il nostro ... Un'altra parola che riveste di arcana inevitabilità ladei pochi contro tutti. Spread,...

Guerra uguale più migranti uguale rischio terroristi. L'equazione di ... L'HuffPost

Nadef domani al voto, ma in vista cambio dei saldi per la guerra in Israele Il Sole 24 ORE

Il ministro Matteo Piantedosi: "Ho dato specifiche direttive per l'intensificazione di ogni accordo informativo tra intelligence e forze di polizia per ...Israele-Gaza: la situazione. La Striscia sotto assedio, il nuovo governo israeliano in fieri, il dilemma degli ostaggi.