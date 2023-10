Guerra Israele | Erdogan | “Gli Usa gettano benzina sul fuoco mandando navi da guerra nel mediterraneo”

...- durante una telefonata con il cancelliere tedesco Olaf Scholz - che la Turchia si candida a fare (come già successo per lain Ucraina) da mediatrice per porre fine alla crisi trae ...

Israele - Hamas, le news della guerra di oggi. Netanyahu fa vedere a Blinken foto atrocità commesse da miliziani ... la Repubblica

Gaza, civili in trappola: più di 1400 morti. Raid sugli aeroporti di Damasco e Aleppo - In diretta da Gaza - In diretta da Gaza RaiNews

La situazione attuale vede una calma armata. Tutti sono sul piede di guerra, ma ancora lo muove. “C’è anche un dilemma per Israele, chiamato a dare una risposta interna, sebbene non sappia quale”.Questi sono crimini di guerra. Vogliono togliere a uomini ... dopo l’auto-censura che si è imposto Fabio Fazio per non far fare figure barbine a Zaki su Israele, adesso anche il Serming ha cancellato ...