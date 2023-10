Gué Pequeno ammette la dipendenza da OnlyFans | “Spendo più di 5mila euro al mese”

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Reduce dal suo tour estivo 2023, Guéha parlato della suadal sito per adultia Growing Up Italian, podcast che tratta della vita degli italiani in America. Il progetto, gestito da tre cugini italoamericani, in passato aveva già ospitato altri personaggi dello spettacolo nostrani, tra i quali i rapper Ernia, Sfera Ebbasta e Luché. Durante la puntata, il produttore milanese ha confessato di aver sviluppato una vera e propriaper i contenuti del sito: “Per me, in questo momento,è peggio del gioco d’azzardo. Ho dovuto scollegare la carta di credito. Il mio commercialista pensava che fossi vittima di una truffa online. Gli dissi di no, che ero io a pagare a ogni ora del giorno, anche alle 4 del mattino”, ha dichiarato. E, quando gli è stato chiesto quanto ...