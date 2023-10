Guardie ambientali “cacciate” a Latina | volano stracci in Commissione

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 12 ottobre 2023)– “Ancora una volta abbiamo assistito a un atteggiamento prevaricante e arrogante da parte della maggioranza, che ha finito per sabotare ancora i lavori dellaTrasparenza, l’unico strumento in mano all’opposizione, abbandonando per la seconda volta consecutiva la seduta e votando un inutile rinvio”. Così i consiglieri di minoranza Dario Bellini e Floriana Coletta di Lbc, Daniela Fiore del Pd e Nazzareno Ranaldi Per2032. NellaTrasparenza di questa mattina si discuteva del caso delle(leggi qui) alla presenza dell’assessore di riferimento Addonizio, degli uffici e delle due associazioni di volontariato, Vigiles e Laboratorio Verde le Fedelissima Fare Ambiente, alle quali il commissario straordinario del Comune aveva affidato un ...