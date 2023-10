Guardia di Finanza arresta un uomo a Ostia

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) CRONACA DI ROMA – I militari delladidel Comando Provinciale Roma, impegnati in un servizio di controllo del territorio nella zona diNuova, hanno tratto in arresto undi 58 anni, italiano, incensurato. L’è stato trovato in possesso di 2 pistole con matricola abrasa, oltre un chilo di cocaina, 12 chili e mezzo di hashish, diverse apparecchiature per il taglio e il confezionamento dello stupefacente e 17 tablet, 12 pc portatili, 4 hardisk e 10 cellulari, verosimilmente riconducibili a furti. Le attività delle Fiamme Gialle sono scattate a seguito dell’osservazione di movimenti sospetti effettuati da alcune persone, note alle forze dell’ordine, che da diversi giorni erano stati visti presidiare l’ingresso di una palazzina di edilizia popolare. Una volta appurato che gli ...