“Guarda che ti abbiamo visto tutti” GF | la scoperta su Giselda e in Casa sono scintille

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 ottobre 2023)Torresan è forse la concorrente del Grande Fratello che crea più dubbi nei telespettatori. Il programma di Alfonso Signorini è iniziato da un mese circa eancora tanti i misteri da risolvere sull’operaia amante della montagna. Anche nell’ultimo numero del settimanale Di Più Tv si cerca di indagare sulla concorrente che si è presentata come “la montanara”, che non conosce la tecnologia e le tendenze, cresciuta con pochi amici e con un solo fidanzato. Ma a quanto riporta il magazine, non sarebbe proprio la ragazza sprovveduta, ingenua e che ha davvero quel tono di voce.È una ragazza laureata in Scienze Ambientali, che grazie ai social è riuscita a raccogliere un ampio bacino di follower e grazie alla sua passione per la montagna ha anche vinto il Premio Locanda Gerry 2023. E “pur facendo l’operaia in una fabbrica, a seconda dei turni di ...