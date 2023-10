Gruppo 24 Ore | Cartia d' Asero | ' pronti a certificazione Confindustria 100% made in Italy'

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Milano 12 ott. (Adnkronos) - "Siamoa presentare la primadelle aziendeinrealizzata grazie ad un lavoro congiunto con". Lo ha annunciato Mirjad', amministratrice delegata del24 Ore, intervenendo alla terza giornata del 'inSummit 2023: Boosting Global Competitiveness' organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times, in media partnership con Sky Tg24. Il progetto, spiega l'ad del24 Ore, "attribuisce valore e dà visibilità alle imprese del settore manifatturiero che incarnano i valori dell'eccellenza italiana e rappresentano i tratti distintivi della tradizione industriale del nostro Paese". La ...

Sabato pomeriggio inoltre, alle16.00, un momento istituzionale con la Guardia di Finanza. ... Domenica mattina, con la collaborazione tecnica di GSBR "Sportivo Bancari Romani, si svolgerà ...

L’export italiano alla sfida dei mercati emergenti. Il ruolo chiave della formazione Il Sole 24 ORE

Qualificazioni Euro 2024: dove vedere in tv tutte le partite Corriere dello Sport

Lo ha annunciato Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore, intervenendo alla terza giornata del 'Made in Italy Summit 2023: Boosting Global Competitiveness' organizzato da Il ...Dl Radiators, che produce radiatori tubolari, termoarredo e piastre, già parte del gruppo De Longhi e acquisita al 100 per ... le linee ferme e il blocco totale delle spedizioni per 9 ore. Domani le ...